В Воронежской области мужчина обили супругу и ее мать бензином и подпалил их. Дело было в скандале: 67-летний муж и его 61-летняя жена поругались на почве употребления алкоголя, а 85-летняя теща вмешалась в конфликт и попыталась успокоить обоих, не забыв отпустить пару язвительных фраз в адрес зятя.

Мужчина психанул, пошел в гараж, взял канистру с горючей жидкостью, обили женщин и поджег их.

Злоумышленник быстро убежал из горящего здания и скрылся. Соседи увидели пожар и вызвали спасателей.

На полу спасатели нашли два обгоревших тела. Лишь чудом жена изверга выжила, но получила сильные ожоги, ее доставили в реанимацию, теща погибла.

Вечером того же дня следователи задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.