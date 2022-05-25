Семья в индийском городе Банихал схоронила новорожденную дочь, которую врачи сразу после родов признали мертвой. Медики пришли к выводу, что девочка не реанимируется, тело ее положили и два часа не оказывали никакой помощи. Семья решила захоронить малышку в деревне Холлан. Об этом сообщает The Print.

После похорон местные жители попросили родителей забрать тело ребенка обратно и захоронить у себя на родине - на кладбище мест не хватает и своим. Пришлось выкапывать малышку обратно, но когда тело крохи достали из могилы, оказалось, что новорожденная жива.

Ее поспешили отвезти в больницу. После оказания медицинской помощи младенца перевели в специализированную больницу.

Родственников ребенка возмутила халатность врачей. Два сотрудника родильного отделения районной больницы были отстранены от работы, начато расследование.