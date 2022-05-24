Самый крупный в этом году астероид подойдет к Земле максимально близко в предстоящую пятницу, 27 мая. Его можно будет без труда увидеть даже в любительский телескоп, сообщает Институт прикладной математики имени Келдыша (ИМП) РАН.

Максимальное сближение случится в 17:26 по мск. Астероид пройдет в 4 миллионах километров от Земли со скоростью 13 километров в секунду.

Специалисты Роскосмоса говорят, что землянам в связи с этим ничего не угрожает, астероид представляет собой захватывающее зрелище, но не несет никакой опасности.