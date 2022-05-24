Советский и российский астролог Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который в июне может рассчитывать на все подарки судьбы, какие только можно себе представить. Для него успешно сложится финансовая ситуация, наладится личная жизнь, а кроме того, откроются большие перспективы для роста и развития, для карьеры и задела на будущее.

Весы

Весы - вот настоящие июньские везунчики. Именно они смогут реализовать все намеченное, исполнить мечту, поехать в путешествие. Финансовое положение Весов начнет улучшаться с первых чисел первого летнего месяца. Пика коридор финансовых возможностей достигнет к 20 июня. Именно до этого срока астролог советует заключить все важные договоры и сделки. Если хотели менять работу, то в тот же период стоит заняться данным вопросом.

С 10 июня в личной жизни Весов начнутся кардинальные изменения - долгожданные встречи, романтические вечера, семейный уют и полное взаимопонимание с родными.

Если Весы хотят испытать удачу и сыграть в лотерею, то лучшим для этого периодом будет 15-19 июня.