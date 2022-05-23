Известие о том, что Леонид Слуцкий остается главным тренером казанского "Рубина" даже после того, как клуб впервые в истории не попал в РПЛ и скатился в ФНЛ, вызвало резонанс. Наиболее остро отреагировал на эту новость спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он считает, что руководство ФК допускает ошибку, не делая выводов и сохраняя Слуцкого на посту главного тренера, им скоро такими темпами от прежде славного "Рубина" не останется ничего.

"Справедливое решение. Я же говорю: через три года будет любительский чемпионат Татарстана. Им все нравится... Прекрасно! Слуцкий остается в ФНЛ. Они проиграют там, а потом и из второй лиги вылетят", — приводит слова Губерниева "СпортЭкспресс".