В Татарстане неизвестное существо устроило настоящую бойню с цыплятами, в которой погибли десятки птиц.

Все случилось в Тюлячинском районе РТ. Как сообщает Telegram-канал "В Татарстане поймут", существо пробралось в двор и перегрызло всех цыплят, при этом никого целиком не съело.

Отмечается, что существо намеренно проделало дыру в заборе, чтобы обеспечить доступ во двор, а потом и пути отхода.

"Лисы, волки и собаки одного утащат и съедят. Других не будут трогать — потому что еще потом придут", — отметили многие татарстанцы и задались вопросом, что за существо расправилось с десятками птиц, не утащив и не съев их?