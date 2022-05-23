Толпа голодных рабочих "КамАЗа" взяла штурмом заводскую столовую, ролик получил широкое распространение в Сети и активно обсуждается.

На кадрах видно, как рабочие врываются в столовую, бегут бегом к окну раздачи пищи. Люди, близкие к коллективу завода, утверждают, что так рабочие пытаются избежать необходимости стоять за обедом в очереди.

В пресс-службе компании пояснили, что на кадрах - одна из вспомогательных столовых Автомобильного завода, где обедают работники из разных подразделений.

"Во всех главных столовых наших заводов, где обслуживается большая часть работников, проведен ремонт, заменено оборудование и процесс приема пищи организован без показанных в видео проблем. В настоящее время в компании реализуется программа модернизации рабочих мест и улучшения условий труда, в рамках которой будут отремонтированы все столовые", - заверили на предприятии.