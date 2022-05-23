Купидон не промахнется: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых в конце мая ждет безумная любовь

Известный астролог и публицист назвал знаки зодиакального созвездия, которые уже в конце мая могут обрести долгожданное счастье и наладить личную жизнь.

Близнецы

Вы, Близнецы, вот-вот можете встретить того самого человека, которого так долго искали. Главное помните, сидя дома вы упускаете такую возможность. Надо выходить в свет, на мероприятия или на прогулку. Важная встреча с вашей половинкой может ждать вас буквально за углом вашего дома.

Водолей

Ваше счастье очень близко. С 22 мая вы можете встретить человека, с которым будут отношения долгие и счастливые. Если у вас уже есть вторая половинка, то возможно в дом войдет любовь, и вы снова влюбитесь в своего парнера с новой силой и страстью.