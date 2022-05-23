Геологу и психологу грозит смертная казнь за попытку вывоза из Ирака археологические ценности

В Ираке в суде рассматривается дело против британца и немца, которых обвиняют в попытке контрабанды археологических ценностей. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на иракское информационное агентство Shafaq.

Обвинения предъявлены 66-летнему британскому геологу Джеймсу Фиттону и 60-летнему психологу из Германии Волкеру Вальдману. Они в марте прибыли в Ирак в качестве туристов, оба были задержаны в аэропорту Багдада с 12 археологическими объектами шумерской эпохи.

Сегодня, 22 мая, состоялось второе заседание.

"Судья заявил, что против обвиняемых возбуждено дело по статье 41 Закона об историческом наследии Ирака. Статья предусматривает смертную казнь в качестве максимального наказания за умышленный вывоз или попытку вывоза из Ирака археологических объектов", - пишет агентство.

Британец заявил, что не знал, что не подозревал об исторической ценности этих объектов, которые он собрал при посещении археологических памятников.