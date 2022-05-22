В Австрии объявили о выявлении первого случая с подозрением на заражение оспой обезьян

Австрийский телеканал ORF рассказал, что в стране выявили первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает rg.ru

Как сообщается, у 35-летнего мужчины в Вене обнаружены симптомы заболевания, его доставили в больнице в ночь с субботы на воскресенье. У него наблюдается высокая температура и пустулы на лице.

Напомним, оспа обезьян - это очень редкое заболевание, передающееся через грызунов и приматов. Интересно то, что заболевание является эндемическим и обычно распространяется в странах северной и центральной Африки. Однако на сегодня уже ряд европейских стран обнаружили оспу у пациентов.

Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.