Минниханов обсудил создание единого движения детей и молодежи с Кравцовым и Фаттаховым

Вчера, 21 мая, в Казани прошла встреча Рустама Минниханова с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым и зам главы Росмолодежи Дамиром Фаттаховым, сообщает kp.ru

Они обсудили проведение ЕГЭ, в частности, стороны затронули тему создания общероссийской организации детей и молодежи «Большая перемена».

Напомним, на днях соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Большая перемена» - движение, которое должно объединить в себе все направления по выявлению и поддержке молодых талантов. Самореализация каждого школьника в соответствии с его интересами и потребностями является одной из главных задач этого молодежного движения.