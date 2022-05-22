Девушка на BMW сбила семью из четырех человек

20-летняя девушка за рулем BMW сбила четырех человек и протаранила три припаркованных автомобиля, сообщает Газета.ру со ссылкой на 78.ru

По данным издания, ДТП произошло в поселке Стрельна. Водитель BMW вылетела на обочину и сбила четырех человек, которые стояли около частного дома.

Как сообщается, в результате аварии скончалась на месте 71-летняя женщина. Троих доставили в больницу: двое мужчин 65 и 55 лет, а также 17-летний подросток. Припаркованные у дома машины получили механические повреждения. Виновница аварии задержана. Возбуждено уголовное дело.