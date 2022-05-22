Долг за аренду имущества в Татарстане составил 486 миллионов рублей

Татарстанцы задолжали за аренду муниципального имущества 486 миллионов рублей. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин, сообщает Inkazan.

По его словам, большая часть задолженности приходится на земельные участки — 91,5% от всей суммы. Свыше 41 миллиона приходится на имущество. Отмечается, что больше 60% увеличения общего долга зафиксировано в Казани. Кроме Казани большой рост произошел в Лаишевском, Зеленодольском и Актанышском районах.