Неизвестный приварил дверь квартиры в жилом доме Казани, а потом поджег

Вчера, 21 мая, произошел вопиющий инцидент в доме по улице Энергетиков. На первом этаже начался пожар, сообщает Татар-информ.

Приехавшие пожарные увидели, что окна квартиры, из которой выходит густой дым, закрыта решетками, а дверь приварена сваркой в трех местах.

Пока одни пожарные экстренно вскрывали бензорезом дверь, другие начали спасать соседей. Пожарным удалось вывести из огня пятерых человек.

"В скором времени дверь удалось вскрыть, после чего пожар на кухне квартиры потушили. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. По предварительной версии, причина пожара – поджог", - рассказали Татар-информу в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.