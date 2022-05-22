Доходы начнут расти: Глоба назвал 3 знака зодиака, к которым в июне деньги будут сами идти в руки

Астролог Павел Глоба рассказал, представителям каких знаков зодиака фортуна будет благоволить в финансовом отношении.

Раки

Для Раков июнь станет гармоничным и спокойным месяцем. Дела будут идти как по маслу во всех сферах жизни, причем без каких бы то ни было усилий с вашей стороны. Ваши коммуникативные навыки придутся как нельзя кстати на работе. А благодаря интересным знакомствам вы сможете выйти на крупные сделки и новые проекты.

Дева

У Дев в июне разрешатся многие финансовые вопросы. Наконец-то материальное положение стабилизируется, и доходы начнут расти. В начале лета вам будет сопутствовать особенное везение: возможно, вы получите крупную премию или выиграете в лотерее.

Рыбы

Для получения желаемого Рыбам в июне придется как следует потрудиться. Впрочем, это они умеют. Верьте в себя и в свои способности, и тогда вам удастся получить долгожданный приз.