Преподавателя танцев будут судить за сексуальное насилие над ученицами

В Ижевске завершилось расследование уголовного дела на преподавателя брейк-данса, обвиняемого в сексуальных домогательствах в отношении восьми малолетних девочек. Об этом сообщает передает "Федеральное агентство новостей".

С лета 2015 по январь 2021 года преподаватель танцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих учениц, которым было не больше 13 лет.

По данному факту заведено уголовное дело. У злоумышленника обнаружили расстройство сферы сексуального предпочтения в виде педофилии. Мужчина признал свою вину. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы расследования передадут в суд.