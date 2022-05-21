Из-за обстрелов ВСУ в Курской области повреждены более 30 домов

Более 30 многоквартирных и частных домов Глушковского района Курской области пострадали в результате обстрелов 18 и 19 мая, на них проводятся восстановительные работы. Об этом сообщил в субботу губернатор Роман Старовойт.

"В поселке Теткино повреждены детский сад, 9 многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стекла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, 17 жителей поврежденных домов переселились в пункты временного размещения. Помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов оказывает региональный комитет ЖКХ и ТЭК.

"Зафиксируем все повреждения после сегодняшнего обстрела и тоже поможем жителям этих домов", - добавил Старовойт.