В Казани ночью в кафе вспыхнул пожар

Сегодня ночью в Казани произошел пожар в кафе «Чайхона» на территории торговых рядов «Сады» на улице Гвардейской. Об этом сообщает «Татарстана-24».

Пожарных вызвал охранник рынка. Они приехали на место к 2 часам ночи. Через 20 минут пожар потушили. В результате инцидента сгорели внутренняя обшивка, мебель, вещи в павильоне на общей площади 30 кв. метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ночью в кафе никого не было, поэтому пострадавших нет. На соседние павильоны огонь не перешел. По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования.