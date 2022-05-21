Из-за опасности обрушения эвакуировали многоквартирный дом

В Барнауле 20 мая провели эвакуацию многоэтажного дома после того, как в здании были услышаны хлопки и скрежет. Об сообщает ТАСС

Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу ул. Пролетарская, 150. На место выехали экстренные службы и представители власти. По данным прокуратуры, из дома были эвакуированы 182 жителя. Их разместили в здании школы.

Как рассказала ТАСС помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, ведомство проводит проверку по соблюдению жилищного и градостроительного законодательства при строительстве и эксплуатации дома.