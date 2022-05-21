Будут в центре внимания: Глоба пообещал двум знакам Зодиака невероятное везение в любви с 22 мая

Венера будет благоприятствовать с 22 мая двум знакам Зодиака, они смогут решить свои личные проблемы и обрести долгожданное счастье, если воспользуются шансом, который даст Вселенная, считает советский и российский астролог Павел Глоба.

Близнецы

Близнецы могут встретить того самого человека, которого так давно искали, и конец мая - самое вероятное время для этого. Важно, считает астролог, чтобы представители знака не сидели взаперти и не скрывались от мира, чтобы активно выходили в люди, бывали на мероприятиях, гуляли пешком - с 22 мая Близнецов важная встреча с родственной душой может подстерегать где угодно.

Водолей

Водолеи и сами не подозревают, насколько близко их счастье. Если Водолей одинок, то с 22 мая он сможет встретить подходящего для "долго и счастливо" человека. Если Водолей семейный, то ему в этот период дома будет хорошо - вернется в отношения романтика, появится огонек в глазах.