Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма или "Бутырка") на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России и еще один источник, знакомый с материалами проверки.

Речь идет о подозрении в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) заместителем начальника — начальником отдела охраны СИЗО-2 Цыгановым.

"Цыганов А.А. <...> совместно с неустановленными следствием лицами 8 ноября 2021 года обеспечили поступление и установку в филиале «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России" технических средств, осуществляющих добычу криптовалюты", — пояснили собеседники РБК.

Оборудование для майнинга успешно и эффективно работало до февраля этого года. В результате было израсходовано 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 руб. 52 коп.