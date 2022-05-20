В Омской области чудом выжила удивительная пациентка, которая получила тяжелое ножевое ранение в голову, но при этом не только осталась живой, но и почти не пострадала. В региональном минздраве сообщили, что медикам пришлось доставать из головы женщины кухонный нож.

Сама же раненая понятия не имела, что там у нее в голове. Как она пояснила медикам, накануне они с друзьями праздновали, был повод. А утром она обратила внимание, что что-то постороннее мешает ей причесываться - цепляется за расческу.

"Нож пробил свод черепа и вошел аккурат между долями мозга, в межполушарное пространство, ничего не повредив", — объяснили отсутствие последствий травм в минздраве.