Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о взрыве на казанской кустовой базе сжиженного газа. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на юриста Дмитрия Хомича, который является защитником главного фигуранта дела - бывшего мастера Олега Карезина.

В январе Московский районный суд Казани приговорил Карезина к 2 годам лишения свободы условно. Мужчина же настаивал на невиновности. Но обжаловал приговор не только он, но и пострадавшая сторона - родные погибшего при взрыве Ильмира Давлетшина. ВС РТ, выслушав мнения сторон, постановил: приговор отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в Московский райсуд в ином составе.

Ранее следователи установили, что действия мастера привели к взрыву, который случился на базе летом 2020 года. Тогда один из работников базы погиб, двое получили сильные ожоги.