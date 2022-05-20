На юго-востоке Москвы педофил надругался над ребенком и избил его мать. По данным ГСУ СКР по Москве, мужчина остался присмотреть за ребенком по просьбе своей сожительницы, которой нужно было срочно съездить на работу. Пока мать была в отлучке, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Мать вернулась и услышала от ребенка подробный рассказ о случившемся. Она собралась позвонить в полицию, но мужчина решил помешать ей сделать это и сильно ее избил. Скорую и полицию в итоге вызвали родственники женщины, которые стали свидетелями избиения.

Злоумышленник был задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.