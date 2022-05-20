Жительница Агрызского района Татарстана признана виновной в угрозе убийством собственным детям, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следователи установили, что в марте текущего года, будучи пьяной, женщина избила 12-летнего сына и 14-летнюю дочь. Потом мать схватила кочергу и пригрозила отпрыскам, что именно ею убьет обоих.

Преступление было выявлено во время проверки жилищно-бытовых условий неблагополучной семьи. Свою вину женщина признала, судом ей назначены сто часов обязательных работ.