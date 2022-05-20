Накануне вечером у Казани на реке Волге сел на мель теплоход "Окский-24" с пассажирами и грузом металла. Он выполнял рей Череповец-Ростов-на-Дону. На 1311 километре Волги у жилого массива Кукушкино судно село на мель левым бортом в 50 метрах от судового хода. Теплоход не пострадал. На помощь ему направили буксир-тягач "Герои Заполярья".

"По данным ОГ Казанского ПСГ на судне находились семь человек экипажа. Розлива топлива нет. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГУ МЧС РТ.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.