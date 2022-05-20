Соединенным Штатам Америки придется занять денег у Китая, чтобы передать Украине обещанный пакет помощи на 40 миллиардов долларов. Об этом заявил изданию Breitbart американский сенатор Рэнд Пол.

По словам Пола, сейчас бюджет США не имеет достаточного количества средств, чтобы страна могла выполнить обязательства перед Украиной.

"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — высказался Пол.

При этом сенатор уверен, что это - неоправданный ничем заем.

"Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование", — уточнил политик.