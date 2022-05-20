Великие возможности: Глоба назвал три знака Зодиака, которые с 20 мая получат шанс стать богатыми

Советский и российский астролог Павел Глоба убежден, что для трех знаков Зодиака с 20 мая кардинально изменится финансовая ситуация. Дело в том, что они получат шанс от Вселенной, который, если не упустить его, поможет не просто поправить личный бюджет, но накопить на "черный день" или на осуществление заветной мечты.

Овен

Овны могут с 20 мая смело заключать ответственные сделки, принимать важные бизнес-решения, все новые проекты будут удачными и быстро принесут Овнам немалые доходы. Обратите внимание на предложения, которые поступят от руководства и коллег - они будут очень ценными и перспективными.

Лев

Львам финансовая удача улыбнется в конце мая, но с 20 мая важно как можно быстрее раздать имеющиеся долги. Они, как камень, тянут Льва на дно и не дают развиваться. Если же успеть отдать все долги, то откроется благоприятное финансовое окно, когда Лев сможет не просто вернуть все, что уплатил по счетам, но много сверх того.

Стрелец

Стрельцы, для вас наступает счастливый период с 20 мая. Можно попытать счастья в лотерее, можно сменить работу. Благоприятно давать в долг, делать подарки, поскольку щедрость откроет период финансовых потоков, которые сами потекут к представителям знака.