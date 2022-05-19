В Москве сантехник сначала совратил пенсионерку, а потом начал шантажировать ее интимным видео, требуя деньги за молчание.

59-летняя женщина с мужем вызвали сантехника для замены стиральной машины. После установки техники мужчина оставил женщине свой номер телефона на случай поломок или неисправности.

Но позднее сантехник позвонил сам и заявил, что хочет заехать и проверить машинку. Когда он приехал, то мужа пенсионерки дома не было. Сантехник предложил заняться сексом, и женщина не отказалась. Встречались так несколько раз.

Однако эротические приключения пенсионерки быстро закончились. В последний раз сантехник потребовал у нее 200 тыс. рублей за свои услуги и прислал снятое "кино". Напуганная женщина перевела ему 180 тыс. рублей. После того, как мужчина потребовал еще 300 тысяч, пострадавшая обратилась в полицию.

Сантехника задержали. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.