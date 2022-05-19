Судебные приставы в Петербурге лицезрели чудесное превращение человека в собаку и обратно. Должник по алиментам так не хотел отвечать на неудобные финансовые вопросы, что решил притвориться собакой.

30-летний мужчина задолжал дочке алименты за несколько лет. Накопилось 364 тысячи рублей. Мужчину объявили в розыск. Отыскали на квартире у его матели.

"Мужчина успел обзавестись новой подругой. Ее хорошо знали в местном отделении полиции в связи с частым распитием спиртных напитков в общественных местах. В протоколах женщина указывала адрес регистрации разыскиваемого бойфренда", - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Дверь приставам открыла мать, которая заявила, что давно не видела сына. Но приставы решили все-таки осмотреть квартиру. Они заметили мужские вещи, а еще - странный бугорок на кровати под одеялом. На вопрос, кто там, мать сказала, что это - собака, она просто боится незнакомцев и прячется.

"Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой. "Собачья жизнь" должника не впечатлила сотрудников службы, мужчину доставили в отдел судебных приставов, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей", - поделились в пресс-службе приставов.