Девочка-школьница в Тюменской области получила тяжелые травмы позвоночника, ее сбил другой ребенок - 15-летний ученик 8 класса на "ВАЗ-2109". Мальчик купил машину втайне от родителей, сообщает ТАСС.

С места аварии восьмиклассник скрылся, но вскоре автомобиль нашли в ближайшем селе, на нем были повреждения, характерные для наезда на пешехода. Нашли и автовладельца - местного ученика.

"Подросток пояснил, что сам купил автомобиль, оставлял его за углом дома, родители не были в курсе. <...> На маму школьника составлен административный материал за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении ГИБДД.