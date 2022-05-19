В Петербурге двоих детей в тяжелом состоянии с судорогами подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как им сделала уколы бабушка, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожилая бабушка решила сама лечить 7-летнего внука и 4-летнюю внучку от простуды, а потому начала делать им уколы. Однако в ночь детям стало плохо.

Бабушка позвонила в скорую помощь, в машине по пути в больницу у детей начали сильные судороги, они не смогли дышать самостоятельно.

Позже отец пострадавших пояснил, что его мать занялась домашним лечением, поскольку имеет диплом врача-терапевта.

Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.