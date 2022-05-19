Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга пытался спрятаться на территории России под видом беженца. Он был задержан при попытке въехать в Ростовскую области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мурыга подозревается в участии в незаконном бандформировании. Сегодня, 19 мая, суд в Ростовской области примет решение об его аресте.

Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара"* в Лисичанске, был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Позывной Мурыги - "Шрек".

* - террористическое объединение, запрещенное в РФ.