Помощник президента России Максим Орешкин предрек начало глобального голода в мире к концу текущего года. В свете этого Орешкин отметил, что "важно, чтобы Россия от него не пострадала".

"Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени - к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием", - сказал помощник президента РФ, его цитирует РИА "Новости".

Говоря о причинах голода, Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке, который стал следствием монетарной политики США. По его словам, пшеница в цене была стабильной, пока США не начали безответственно печатать денежные единицы.

"На самом деле то, что сейчас Америка, пытается сделать с Украиной - вывезти запасы зерна, которые на Украине сейчас есть, в свою пользу - как раз еще одно действие, которое обрекает Украину на серьезные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом", - считает он.