Военные-мусульмане отличаются стойкостью, мужеством и самоотверженностью, что и демонстрируют в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня, 19 мая, заявил глава государства Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам праздничных мероприятий в Татарстане, посвященных 1100-летнию принятия ислама Волжской Булгарией.

Текст обращения Путина появился на официальном сайте Кремля.

На Украине несут службу как кадровые военные, так и добровольцы. С начала спецоперации в боях за освобождение Донбасса от нацистов погибли более 60 воинов из Татарстана.