Известный французский архитектор Мишель Пена выступил против плана устроить намыв на Казанке у "Чаши" в Казани.

Французскому специалисту власти Казани доверили разработать проект ландшафтного парка на территории от Кремлевской дамбы до моста "Миллениум".

В январе этого года стало известно, что между "Чашей" и "Ривьерой" собираются намыть 9,9 га суши, чтобы на ней построить Соборную мечеть. Мечеть потом решили строить на территории, которую до недавнего времени занимал парк "Кырлай". Но от планов засыпки власти города не отказались.

Французский архитектор, сообщает "Вечерняя Казань", называет этот берег природным, а потому считает вмешательство человека (засыпку) неоправданной исторической ошибкой:

"Казань прекрасна в том числе и потому, что расположена на Казанке. Я объехал весь мир и скажу вам, что нигде не видел такого ландшафта: огромная гладь воды в сочетании с Кремлем и историческим городом. Конечно, чисто технически засыпать Казанку легко, поскольку акватория у нее большая, при этом река не такая глубокая. Но зачем это делать? Чтобы потом жалеть?" - отметил Мишель.

Также Мишель сравнил действия по засыпке Казанки с засыпкой Ла-Манша, о чем французы уже, кстати, пожалели.

"Возможно, кому-то сейчас выгодно высыпать в Казанку ненужную землю. В любом случае такая засыпка будет огромной исторической ошибкой, природный берег нельзя так грубо изменять, уничтожать. Реку, на которой стоит город, нужно беречь как сакральный объект", - заявил архитектор "Вечерней Казани".

Ранее мы сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин назвал наиболее оптимальное место для размещения парка "Кырлай".