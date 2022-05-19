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Фото: Вечерняя Казань

Архитектор из Франции назвал исторической ошибкой план намыва у Чаши в Казани

19.05.2022, 08:25 1008 prokazan.ru
Известный французский архитектор Мишель Пена выступил против плана устроить намыв на Казанке у "Чаши" в Казани.
 
Французскому специалисту власти Казани доверили разработать проект ландшафтного парка на территории от Кремлевской дамбы до моста "Миллениум".
 
В январе этого года стало известно, что между "Чашей" и "Ривьерой" собираются намыть 9,9 га суши, чтобы на ней построить Соборную мечеть. Мечеть потом решили строить на территории, которую до недавнего времени занимал парк "Кырлай". Но от планов засыпки власти города не отказались.
Французский архитектор, сообщает "Вечерняя Казань", называет этот берег природным, а потому считает вмешательство человека (засыпку) неоправданной исторической ошибкой:

"Казань прекрасна в том числе и потому, что расположена на Казанке. Я объехал весь мир и скажу вам, что нигде не видел такого ландшафта: огромная гладь воды в сочетании с Кремлем и историческим городом. Конечно, чисто технически засыпать Казанку легко, поскольку акватория у нее большая, при этом река не такая глубокая. Но зачем это делать? Чтобы потом жалеть?" - отметил Мишель.

Также Мишель сравнил действия по засыпке Казанки с засыпкой Ла-Манша, о чем французы уже, кстати, пожалели.

"Возможно, кому-то сейчас выгодно высыпать в Казанку ненужную землю. В любом случае такая засыпка будет огромной исторической ошибкой, природный берег нельзя так грубо изменять, уничтожать. Реку, на которой стоит город, нужно беречь как сакральный объект", - заявил архитектор "Вечерней Казани".

Ранее мы сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин назвал наиболее оптимальное место для размещения парка "Кырлай".

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Если у вас есть сердце: В ООН попросили Путина открыть Черное море для вывоза пшеницы с Украины
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Хотел убить больше 50 человек: ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта неонацистом
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Россиянина, осужденного в США, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
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Если не вы, то кто?: Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с «Азовстали»
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Гузеева ищет своего двойника, которого случайно нашла в интернете
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С 11 мая на карты татарстанцев будут зачислены сразу две социальные выплаты
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В хронике во время концерта ко Дню Победы Первый канал показал фото Бонни и Клайда
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Пять человек погибли в жестком ДТП на трассе
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Как это вообще возможно?: Загитова показала шпагат на... гантеле
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Елена Ваенга рассказала, как ее избили на Украине во время беременности из-за национальности
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Колесо обозрения с людьми в кабинках загорелось прямо на ходу
08:55, 10.05.2022
Военный эксперт рассказал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на Украине
08:43, 10.05.2022
Неизвестного, который везде сопровождал Путина на параде, назвали его преемником
05:00, 10.05.2022
В ВОЗ подсчитали, сколько человек умерли от коронавируса в мире за два года пандемии
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Суд арестовал группу подростков, которые пытались зверски убить бездомных
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Тело обгоревшего мужчины нашли недалеко от школы
00:01, 10.05.2022
Школьница во время сталкинга лишилась селезенки
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
19:00, 09.05.2022
Следком возбудил дело в отношении нацистов, которые в годы ВОВ убили 500 женщин в психушке
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В ночь на 9 мая хакеры взломали российские каналы и показали экстремистские сообщения
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Перестарался: 36-летний мужчина умер после интенсивной тренировки в фитнес-клубе
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Очередные похороны: В Татарстане простились с погибшим на Украине Ильшатом Хамидрахимовым
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью