Жизнь перевернется: Глоба назвал два знака Зодиака, которые получат с 20 мая судьбоносные известия

Советский и российский астролог Павел Глоба убежден, что последняя декада мая 2020 года будет продуктивной для двух знаков Зодиака. И сигналом к началу изменений в судьбе станут некие важные известия, которые придут к представителям этих знаков уже с 20 мая.

Телец

Тельцам стоит готовиться к важному телефонному звонку или письму. С большой долей вероятности, известия будут связаны с финансовыми вопросами и станут приятной неожиданностью для Тельца. Кто-то получит известие о наследстве, кто-то - о повышении по работе с существенным ростом оклада, кому-то предложат новое место работы.

Чтобы не упустить счастливую возможность, Глоба советует представителям знака внимательно относиться ко всей поступающей информации.

Козерог

Для Козерогов, считает астролог, с 20 мая наступит период крутых изменений в личной жизни. Известие может прийти от человека из прошлого, от друзей, от знакомых, от родни. Оно будет важным, поскольку само сердце подскажет представителям знака, что вот оно - начало новой жизни. Одинокие Козероги смогут в конце мая встретить родственную душу.

Астролог рекомендует знаку внимательно посмотреть вокруг - в окружении уже есть человек, который способен изменить вашу жизнь, просто вы на него не обращали внимания.