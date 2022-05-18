15 мая – профессиональный праздник военных следственных органов Следственного комитета РФ

Истоки военного следствия

6 мая 2019 года Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Бастрыкиным А.И. подписан приказ, которым 15 мая объявлено Днем образования военных следственных органов. Выбрана эта дата не случайно и имеет свое историческое прошлое.

Впервые должности военных следователей учреждены в России военно-судебным уставом 15 мая 1867 года. На них возлагалось производство предварительного следствия по делам, подсудным военному суду, то есть о преступлениях, совершенных военнослужащими.

Такая модель службы военных следователей развивалась вплоть до Октябрьской революции 1917 года. На основании декрета ВЦИК от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» институт судебных следователей был упразднен.

Термин «военный следователь» вновь появляется в Инструкции военным следователям революционных военных трибуналов, принятой Реввоентрибуналом Республики 1 февраля 1919 г. После реформы судебной системы в 1922 году в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР в редакции 1923 года к перечню следственных должностей были добавлены следователи военных и военно-транспортных трибуналов. Согласно статьи 4 постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 1929 г. военные следователи перешли в подчинение органов военной прокуратуры. В дальнейшем организация деятельности военных следователей развивалась в системе органов военной прокуратуры до 2007 года.

Окончательное восстановление вневедомственной модели организации следствия, определенной еще Петром I, произошло сначала в 2007 году, когда из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству за следствием, и в последующем 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

Военные следственные органы стали являться составной частью Следственного комитета Российской Федерации и осуществляют полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Компетенция и месторасположение военных следователей

В соответствии с действующим законодательством военные следственные органы Следственного комитета России осуществляют полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Другими словами, если есть основания полагать, что преступление совершено военнослужащими или лицами из состава гражданского персонала воинской части (воинского формирования, учреждения), то проверкой всех фактов и возможным дальнейшим возбуждением и расследованием уголовного дела будут заниматься военные следователи.

384 военный следственный отдел СК России осуществляет деятельность по рассмотрению сообщений о преступлениях, а также расследованию уголовных дел ранее указанной категории на территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики, при этом отдел располагается по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20, контактный телефон 8(843)292-15-12. Все желающие заявить о преступлении, ставшем им известным, могут позвонить по нему или обратиться лично, а также направить обращение (заявление).