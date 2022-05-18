Фестиваль талантов «Город Мастеров» для детей с ограниченными возможностями здоровья - 2022

18 мая пройдет третий Фестиваль талантов для детей с ограниченными возможностями здоровья «Город Мастеров». В фестивале, организатором которого выступает благотворительный фонд «Трамплин», примут участие 90 детей из казанских специализированных школ и школ-интернатов.

Фестиваль «Город мастеров» - это отчетный концерт участников программы развития для детей с ОВЗ, разработанной и проводимой Благотворительным фондом «Трамплин».

БФ «Трамплин» - единственный фонд в РТ, который с 2017 занимается помощью и социальной адаптацией детей с ОВЗ, находящихся в зоне высокого социального риска. По российской статистике, около 90% этих детей к 30 годам, в силу своей социальной дезадаптации, переходят в социально-опасные группы: становятся алкоголиками, наркоманами, преступниками. Миссия фонда «Трамплин» - социальная адаптации и профориентации детей с ОВЗ, чтобы они могли найти свое место в обществе.

Фонд проводит занятия, направленные на развитие творческого потенциала, здоровья, выездные культурно-познавательные и спортивные мероприятия. За 2021-2022 учебный год программа охватила 290 детей из 4 школ и школ-интернатов. На сегодняшний день с нами работает 15 преподавателей и проводятся 12 развивающих секций для детей с нарушениями интеллекта на территории казанских школ и школ-интернатов.

Во время «Фестиваля талантов» ребята проявят свои таланты и навыки, приобретенные в рамках занятий с педагогами программы.

Помимо концертной программы будет представлена выставка работ подопечных фонда. В холле преподаватели программы развития вместе с детьми проведут мастер-классы по изо и прикладному творчеству.

Зрителями Фестиваля станут дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся коррекционных школах и школах-интернатах. Среди приглашенных гостей - благотворители и партнёры фонда.

Дата проведения: 18.05.2022 г. с 15. 00 – 16. 30

Место проведения: ДК «Северный»