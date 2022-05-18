Во Владивостоке полицейские установили личность мужчины, который спалил автомобили своих коллег на парковках. Все началось с массовых обращений в полицию сотрудников одного и того же предприятия. Все пострадавшие жаловались, что кто-то поджег их машины. Причем, стояли машины в разных районах города.

Поджигателем оказался 37-летний местный житель, хорошо знакомый с потерпевшими и работавший вместе с ними. Мотивом для поджогов стало личное неприязненное отношение на почве ревности. Общий материальный ущерб тянет на сумму около миллиона рублей.