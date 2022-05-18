Советский и российский астролог, предсказатель и публицист Павел Глоба уточнил ежемесячный прогноз в финансовом гороскопе, отметив, что с 18 мая ситуация для трех знаков Зодиака кардинально изменится. Благодаря расположению Сатурна и Меркурия, представители этих знаков смогут изменить свою финансовую ситуацию, решить проблемы с деньгами. Они получат шанс на миллион в самом прямом смысле этого слова.

Овен

Овны могут поменять работу, получить более выгодные условия и оплату, ведь им после 18 мая поступят потрясающие предложения, перед ними откроются новые заманчивые перспективы. Если Овен рискнет и согласится, то не пожалеет - очень скоро его риск оправдается и принесет ему немало денег, что поможет представителям знака реализовать некую важную для него цель.

Рак

Раков может ждать новость, которая изменит их жизнь. Важный звонок, письмо поступят уже после 18 мая, и в них будет тот самый шанс на миллион. Астролог предупреждает, что Раки могут выиграть в лотерею, получить выгодные условия кредита, если собирались его брать. Для Раков начнется светлая полоса.

Рыбы

Рыбам также с 18 мая стоит ждать денежных поступлений, но не только. Еще им Вселенная даст шанс на обогащение в виде нового творческого или делового предложения. Астролог предупреждает, что повезет только тем Рыбам, которые не ленятся и занимаются самосовершенствованием и саморазвитием.