Выстрел к ручному противотанковому гранатомету взорвался в машине Kia Sportage в Мытищах, пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной", - сказал собеседник агентства.

Оба пострадавших доставлены в больницу. Обстоятельства устанавливаются. Ряд СМИ сообщили, что владелец автомобиля привез боеприпас с Донбасса в качестве трофея.