Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Элвин Грей дал двухчасовой концерт в колонии № 3 в Уфе. Такой новостью поделились сотрудники УФСИН РБ в день рождения певца.

Такое мероприятие в колонии провели впервые. Более 500 заключенных получили возможность побывать на концерте звезды татаро-башкирской эстрады.

Нашлись среди заключенных и давние поклонники творчества Элвина Грея, они попросили, чтобы музыкант приезжал еще.

"Идея выступить в местах лишения свободы возникла уже давно. Уверен, что концерт сегодня получился, и мы, артисты и зрители, получили позитивные эмоции", — отметил сам Радик Юльякшин.