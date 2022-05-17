Заместитель руководителя Минсельхоза Татарстана Ришат Хабипов полагает, что пособия и меры поддержки фермерства "извратили" самих фермеров. Чиновник выразил уверенность, что у сельских жителей можно смело отнять часть пособий и выплат. Поддержка на селе нужна для того, чтобы удерживать молодых специалистов "на земле".

А потому для сельских жителей, считает Хабипов, можно отменить пособие по безработице.

К сожалению, считает чиновник, некоторые сельчане не работают и не стремятся к этому, и вполне сносно существуют на пособия от государства. На селе же важно заниматься хозяйством, выращивать скот, содержать птицу.

"Появилось целое поколение людей, которое ни одного дня не проработали", — отметил замминистра Хабипов.

Отмена хотя бы пособия по безработице для дееспособных сельчан могла бы стимулировать население трудиться.