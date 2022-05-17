Банк «Открытие»: 52% жителей ПФО не ожидают дефицита продовольствия в стране

52% жителей ПФО не ожидают дефицита продовольствия в стране в дальнейшем, но 63% уже заметили его признаки. 35% начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19 или после начала военной спецоперации России. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

63% респондентов заметили за последние два месяца дефицит тех или иных продовольственных товаров (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). Чаще всего опрошенные сталкивались с дефицитом сахара (56%), соли (33%), а также круп и макарон (20%). 5% заметили дефицит хлеба, по 4% - молока и мяса.

37% пока не заметили продовольственного дефицита.

Точно не ожидают дефицита продовольствия в России в ближайшее время 12% опрошенных, еще 40% скорее не ожидают. Уверены в неизбежности продовольственного дефицита 2%, еще 25% допускают его возможность. 20% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

46% никогда не делали продовольственных запасов и не планируют. 25% опрошенных начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19. 10% стали формировать продовольственные запасы после начала военной спецоперации. Еще 18% пока не делали таких запасов, но планируют начать.

Из тех, кто делает запасы продовольствия или намерен начать их делать, чаще всего жители округа планируют запасать крупы и макароны (89%), сахар (79%), растительное масло (65%), чай или кофе (62%), соль (60%). При этом 25% планируют запасаться мясом, 20% - сливочным маслом, 19% - картофелем.

Лишь у 12% опрошенных респондентов есть домашнее подсобное хозяйство (козы, куры), 88% его не имеют.

У 59% есть дачи. Из них 49% выращивают на ней овощи и фрукты, и только 10% не выращивают ничего.

25% из тех, кто выращивает на даче овощи и фрукты, планирует в 2022 году посадить чуть больше картошки, чем обычно, еще 8% значительно больше. 50% планируют посадить столько же картошки, как и в прошлые годы.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.