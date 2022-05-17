1 июля 2022 года в России поднимут тарифы на ЖКУ. В среднем по стране индексация составит 4%, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

"Не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%", - сказал Ересько.

Индексы изменения платы за ЖКУ, напоминает ТАСС, пересчитываются ежегодно - сначала в регионе, потом утверждаются распоряжением правительства РФ.