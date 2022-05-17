Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября. Об этом она лично сообщила изданию "Известия".

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", — сказала певица.

Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из РФ сразу после объявления о проведении военной спецоперации на Украине.

Если Примадонна все это время деликатно отмалчивалась, то юморист Максим Галкин испортил себе карьеру: высказываниями о политике РФ он подорвал доверие поклонников, его лишили рекламных контрактов и работы на ТВ.