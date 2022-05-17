Профессор криминалистики Анатолий Кустов в интервью NEWS.ru дал совет, как спасти детей от педофилов. Он отметил, что чаще всего насилуют детей бывшие заключенные и люди с нездоровой психикой.

"Все знают о том, что детей надо провожать в садик, в школу и потом, соответственно, забирать обратно. Понимаете, основная проблема в том, что многие сейчас не очень-то этих детей и хотят, соответственно и следят и воспитывают через пень-колоду, стоит также отметить, что часто правоохранительные органы сталкиваются с ситуацией, когда никто ничего не видел и никто ничего не слышал, безразличие абсолютное", — заявил Кустов.

Важно занять досуг ребенка так, что он бесцельно не шатался по улице один во внешкольное время.

"Нельзя также терять бдительность и со знакомыми вашей семьи, бывают и такие случаи, тем более дети обычно им доверяют и могут попасться на уловку злоумышленников просто потому, что часто видят этих людей у себя дома", — добавил Кустов.