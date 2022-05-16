В Казани после 19 лет международного розыска задержан последний из предполагаемых членов ОПГ "Татары". Его подозревают в покушении на убийство, совершенном в 1998 году. С 2003 года мужчина успешно скрывался от правоохранителей.

Как рассказал старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, задержан 46-летний мужчина.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Следователи считают, что будучи членом ОПГ "Татары" (г. Нижнекамск), мужчина участвовал в покушении на 38-летнего бывшего лидера группировки.

"Мотивом послужил передел сфер криминального влияния. Злоумышленники расстреляли из автоматов джип потерпевшего, однако мужчины не было в машине, и он не пострадал. Следствие полагает, что после нападения обвиняемый на автомобиле вывез злоумышленников с места преступления", — сообщил Шептицкий.

На данный момент более 30 членов этой ОПГ привлечены к уголовной ответственности.

Причастность к преступлениям обвиняемый не признал. Суд отправил его под арест. Сейчас следователи выявляют другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого.