В Казани ограничили доступ к набережной озера Кабан. Причина - высокий риск обрушения подпорной стены у здания театра имени Камала. О введенном ограничении сообщила врио руководителя Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

Власти намерены задействовать новые территории набережной в связи с тем, что доступ к ней частично ограничили.

Татарстан более 1,5 миллиардов рублей вложил в благоустройство озера Кабан, и сейчас это - одно из любимых мест отдыха как у местных жителей, так и у гостей города.